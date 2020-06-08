ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 105118 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 105188 حالة، توفت منها 2096 حالة، وتماثلت 34355 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس 39555 حالة في إقليم السند، و38903 حالات في إقليم البنجاب، و13487 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و6416 حالة في إقليم بلوشستان، و5329 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و932 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و396 حالة في إقليم كشمير الحرة.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق شاهد خاقان عباسي ووزير السكة الحديد الحالي شيخ رشيد أحمد إصابتهما بفيروس كورونا، وخضوعهما للحجر الصحي لمدة أسبوعين.