سلطنة عُمان تسجل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزاةر الصحة العمانية إن إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا المستجد في السلطنة قد وصل إلى 17486 حالة بعد تسجيل 604 إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة التي تم حصرها خلال الساعات الماضية تضم 344 حالة لعمانيين و260 حالة لغير عمانيين.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" قد وصل إلى 81 حالة وفاة، بينما يبلغ عدد الحالات التي ترقد بالعناية المركزة 75 حالة.

وبلغ عدد المصابين الذين تعافوا تمام من أعراض المرض 3793 حالة.

وأشارت الوزارة العمانية إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 2697.