تركيا تقرع طبول الحرب وتعلن بدء المناورات العسكرية فى شرق المتوسط

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس السبت، عزمها على إطلاق مناورة عسكرية فى شرق البحر المتوسط اليوم الأحد، تحت اسم "عاصفة المتوسط"، فى خطوة تزيد من تعميق التوتر فى المنطقة، وتنذر بالانزلاق إلى نزاع مسلح مع اليونان وقبرص ووفقًا للبيان الذى أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تستمر المناورات التركية من 6 إلى 10 من سبتمبر الجارى فى شمال قبرص، إذ ستشارك فيها قوات جوية وبرية وبحرية تركية، إضافة إلى قوات تابعة لشمال قبرص التى لا تعترف بها أى دولة فى العالم باستثناء تركيا.