نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق سفينة "عروج رئيس" وهي تواصل أعمال البحث والتنقيب عن موارد الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ويحتوي الفيديو مشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع الميداني لسفينة "عروج رئيس" ومجموعة الوحدات البحرية والعسكرية التي ترافقها في مياه شرق المتوسط كما يظهر المقطع جانبا من المكالمات اللاسلكية بين طاقم السفينة وفرقاطة "TCG Gediz " التي تقوم بمرافقة "عروج رئيس" وقال قائد الفرقاطة في المكالمة: "إننا معكم في هذه المهمة التي تكتسب أهمية كبيرة لبلادنا وأمتنا، ونحن على ثقة بأنكم ستزفون البشرى التي ينتظرها شعبنا".