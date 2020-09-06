تركيا تعلن عن بدء مناورات عسكرية مع شمال قبرص في شرق المتوسط
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تركيا تعلن عن بدء مناورات عسكرية مع شمال قبرص في شرق المتوسط

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العرب اليوم - تركيا تعلن عن بدء مناورات عسكرية مع شمال قبرص في شرق المتوسط

علم تركيا
أنقرة - العرب اليوم

فى خطوة استفزازية للمجتمع الدولى وجيرانها، أعلنت تركيا، منذ قليل، عن بدء مناورات عسكرية مع شمال قبرص فى شرق البحر المتوسط، وسط توترات واسعة مع جارتيها اليونان وقبرص بسبب النزاع على المياه الإقليمية، حسبما أفادت شبكة "العربية" فى نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس السبت، عزمها على إطلاق مناورة عسكرية فى شرق البحر المتوسط اليوم الأحد، تحت اسم "عاصفة المتوسط"، فى خطوة تزيد من تعميق التوتر فى المنطقة، وتنذر بالانزلاق إلى نزاع مسلح مع اليونان وقبرص.

ووفقًا للبيان الذى أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تستمر المناورات التركية من 6 إلى 10 من سبتمبر الجارى فى شمال قبرص، إذ ستشارك فيها قوات جوية وبرية وبحرية تركية، إضافة إلى قوات تابعة لشمال قبرص التى لا تعترف بها أى دولة فى العالم باستثناء تركيا.

ويأتى الإعلان عن المناورات التركية فى الوقت ذاته الذى أعلنت فيه اليونان وقبرص عن تنفيذ تدريب عسكرى فى المنطقة، ما يثير مخاوف من انزلاق المنطقة فى نزاع مسلح بين تركيا والبلدين الذين يرفضان محاولات أنقرة والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للسطو على موارد الطاقة الواعدة فى المياه الإقليمية الخاصة بهما.

 

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تركيا تعلن عن بدء مناورات عسكرية مع شمال قبرص في شرق المتوسط تركيا تعلن عن بدء مناورات عسكرية مع شمال قبرص في شرق المتوسط



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