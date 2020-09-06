اليونان توجه تهديدا شديد اللهجة لأردوغان

وجهت الحكومة اليونانية اليوم الأحد تهديدا جديدًا لتركيا في حال لم تتوقف أنقرة عن التصعيد في شرق المتوسط وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الحكومة اليونانية إنه إذا لم تتراجع تركيا عن التصعيد في شرقي المتوسط فستواجه عقوبات أوروبية صارمة خلال اجتماعات المجلس الأوروبي في 24-25 سبتمبر وبحسب صحيفة "ايكاثيمرني" اليونانية، فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في شرق المتوسط، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأزمة مرة أخرى خلال القمة المقبلة يومي 24 و25 سبتمبر.