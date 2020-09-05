الاتحاد الأوروبي يهدد مينسك

حذر وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، من أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات ضد مينسك إذا لم يستجب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، لمطالب الاتحاد وقال ماس في حوار مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" نُشرت مقتطفات منه يوم السبت: نحن كالاتحاد الأوروبي لا نعترف (بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس) وقد قررنا فرض العقوبات التي نشرع في تنفيذها الآن. إذا لم يستجب لوكاشينكا (لمطالبنا)، فسيتم فرض عقوبات جديدة".