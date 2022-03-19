هيئة الأمن الروسية تُحذر من خطر انجراف ألغام بحرية أوكرانية باتجاه البوسفور

حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية من الأخطار الناجمة عن إمكانية انجراف ألغام نشرها العسكريون الأوكرانيون قرب موانئ البلاد مع بدء العملية العسكرية الروسية، باتجاه مضيق البوسفور.