محمد شريف يُسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك

أحرز فريق الأهلي الهدف الثاني في شباك الزمالك، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك، عن طريق اللاعب محمد شريف في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.