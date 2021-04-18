محمد شريف يُسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك

القاهرة - العرب اليوم
أحرز فريق الأهلي الهدف الثاني في شباك الزمالك، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك، عن طريق اللاعب محمد شريف في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مروان حمدي.
بينما جاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:-
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام.
خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.
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