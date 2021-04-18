محمد شريف يمنح الأهلي التقدم أمام الزمالك

أحرز فريق الكرة بالنادي الأهلي، هدفه الأول بشباك الزمالك، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف، هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 21، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، نفذها من تمريرة ساحرة لأيمن أشرف.