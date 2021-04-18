محمد شريف يمنح الأهلي التقدم أمام الزمالك
آخر تحديث GMT01:28:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

محمد شريف يمنح الأهلي التقدم أمام الزمالك

العرب اليوم -

العرب اليوم - محمد شريف يمنح الأهلي التقدم أمام الزمالك

فريق النادي الأهلي
القاهرة - العرب اليوم

أحرز فريق الكرة بالنادي الأهلي، هدفه الأول بشباك الزمالك، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف، هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 21، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، نفذها من تمريرة ساحرة لأيمن أشرف.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محمد شريف يمنح الأهلي التقدم أمام الزمالك محمد شريف يمنح الأهلي التقدم أمام الزمالك



أخبار ذات صلة

GMT 10:42 2021 الخميس ,08 إبريل / نيسان

إصابة رضا شحاتة مدرب الجونة بفيروس كورونا
العرب اليوم - إصابة رضا شحاتة مدرب الجونة بفيروس كورونا

GMT 20:57 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

محمد صلاح يسجل هدفًا ثانياً يُعد الأروع في أرسنال
العرب اليوم - محمد صلاح يسجل هدفًا ثانياً يُعد الأروع في أرسنال

GMT 20:40 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

جوتا يسجل هدف التقدم لـ ليفربول في أرسنال
العرب اليوم - جوتا يسجل هدف التقدم لـ ليفربول في أرسنال

GMT 19:43 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

شيكابالا يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك المولودية
العرب اليوم - شيكابالا يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك المولودية

GMT 19:23 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك مولودية الجزائر
العرب اليوم - أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك مولودية الجزائر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أزياء محتشمة لرمضان 2021 من وحي حنان مطاوع

القاهرة - العرب اليوم

تتميز الممثلة المصرية حنان مطاوع بأناقتها وقدرتها على اختيار أزياء جذابة وراقية تناسب لون بشرتها وشكل جسمها وملامحها الشرقية المميزة.وتحرص حنان مطاوع أغلب الأوقات على اعتماد أزياء محتشمة، مما جعلها مرجعاً للكثير من الفتيات اللاتي يبحثن عن الأناقة والاحتشام في ذات الوقت. وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ أزياء محتشمة لرمضان 2021 من وحي حنان مطاوع، لتستعيني بها في تنسيق إطلالة رمضانية أنيقة تتميز بالاحتشام والرقي. في إطلالة راقية وجذابة تناسب السهرات والمناسبات الاجتماعية وعزومات السحور خلال شهر رمضان، نسقت حنان مطاوع فستاناً باللون الأسود من ماركة Villa Baboushka، صُمم من التول المنفوش، بتوب ذي أكتاف منفوخة وأكمام بتصميم نصف الكم، مع تطريزات على الصدر على شكل وردة كبيرة الحجم باللون الرمادي. وصُممت تنورة الفستان باللون الأسود من التول ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:58 2021 الأحد ,18 إبريل / نيسان

البدلات الذكورية تمنح السيدات رونقاً خاصاً وتعكس جرأتها المميّزة
العرب اليوم - البدلات الذكورية تمنح السيدات رونقاً خاصاً وتعكس جرأتها المميّزة

GMT 07:38 2021 الأحد ,18 إبريل / نيسان

ماليزيا وجهة إسلامية تستقطب السياح في رمضان
العرب اليوم - ماليزيا وجهة إسلامية تستقطب السياح في رمضان

GMT 08:10 2021 الأحد ,18 إبريل / نيسان

مجموعة من أفكار الديكور لغرف النوم باللون الكريمي
العرب اليوم - مجموعة من أفكار الديكور لغرف النوم باللون الكريمي

GMT 10:57 2021 الأحد ,18 إبريل / نيسان

رئيس وزراء إثيوبيا يحدد موعد "الملء الثاني" لسد النهضة
العرب اليوم - رئيس وزراء إثيوبيا يحدد موعد "الملء الثاني" لسد النهضة

GMT 00:40 2021 السبت ,17 إبريل / نيسان

المذيعة المصرية أسماء مصطفى تعلن إصابتها بـ"المرض الخبيث"
العرب اليوم - المذيعة المصرية أسماء مصطفى تعلن إصابتها بـ"المرض الخبيث"

GMT 11:50 2021 الخميس ,15 إبريل / نيسان

التنانير الطويلة موضة في عروض الأزياء العصرية
العرب اليوم - التنانير الطويلة موضة في عروض الأزياء العصرية

GMT 08:49 2021 الجمعة ,16 إبريل / نيسان

أرخص وأفضل الأماكن لقضاء عطلة 2021
العرب اليوم - أرخص وأفضل الأماكن لقضاء عطلة 2021

GMT 08:37 2021 السبت ,17 إبريل / نيسان

ألوان ديكورات منزل رائجة هذا العام
العرب اليوم - ألوان ديكورات منزل رائجة هذا العام

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:45 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

أبو ريدة يؤكد أن استضافة مصر كأس العالم بمشاركة دولة أخرى فكرة مطروحة
العرب اليوم - أبو ريدة يؤكد أن استضافة مصر كأس العالم بمشاركة دولة أخرى فكرة مطروحة

GMT 11:37 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

مجاهد يؤكد أن القمة بموعدها وستكون فارقة لإعادة التحكيم المصري لمكانته
العرب اليوم - مجاهد يؤكد أن القمة بموعدها وستكون فارقة لإعادة التحكيم المصري لمكانته

GMT 21:10 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

رحلات "اللامكان" البحرية السنغافورية تستقطب 120 ألف سائح
العرب اليوم - رحلات "اللامكان" البحرية السنغافورية تستقطب 120 ألف سائح

GMT 18:03 2021 الإثنين ,12 إبريل / نيسان

وزير الرياضة المصري يشارك في اجتماعات المكتب الأفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يشارك في اجتماعات المكتب الأفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

GMT 08:30 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً
العرب اليوم - البنك الدولي يستأنف عمله مع السودان بعد عزلة دامت عقوداً

GMT 07:04 2021 الأربعاء ,14 إبريل / نيسان

نسخة خارقة لـ"رولز رويس Ghost" بلمسة سحرية من مانسوري
العرب اليوم - نسخة خارقة لـ"رولز رويس Ghost" بلمسة سحرية من مانسوري

GMT 19:56 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة وتحدد أقدم موديل مسموح به
العرب اليوم - السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة وتحدد أقدم موديل مسموح به

GMT 19:55 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

السيارات المستعملة بديل رخيص يناسب مع الإمكانيات المادية
العرب اليوم - السيارات المستعملة بديل رخيص يناسب مع الإمكانيات المادية

GMT 08:15 2021 الثلاثاء ,13 إبريل / نيسان

نقوش وتشكيلات "العلا" الصخرية علامات جذب في عاصمة الجبال
العرب اليوم - نقوش وتشكيلات "العلا" الصخرية علامات جذب في عاصمة الجبال

GMT 09:34 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

Isuzu تتحدى تويوتا بسيارة مميزة أخرى
العرب اليوم - Isuzu تتحدى تويوتا بسيارة مميزة أخرى

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 12:33 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

لاند روفر تطلق أيقونتها Discovery الجديدة
العرب اليوم - لاند روفر تطلق أيقونتها Discovery الجديدة

GMT 03:28 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

"يوتيوب كيدز" يطلق نسخته العربية بهدف "الرقابة الأبوية"
العرب اليوم - "يوتيوب كيدز" يطلق نسخته العربية بهدف "الرقابة الأبوية"

GMT 20:50 2014 الخميس ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أضرار الفيمتو على جسم الإنسان
العرب اليوم - أضرار الفيمتو على جسم الإنسان

GMT 07:27 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

Corolla الشهيرة من تويوتا ستصبح أجمل وأكثر عصرية
العرب اليوم - Corolla الشهيرة من تويوتا ستصبح أجمل وأكثر عصرية

GMT 10:36 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

هوندا تستدعي هوندا تستدعي سياراتها بسبب عيب خطير
العرب اليوم - هوندا تستدعي هوندا تستدعي سياراتها بسبب عيب خطير

GMT 10:35 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

سوري يخترع سيارة تسير بالماء بدلا من الوقود
العرب اليوم - سوري يخترع سيارة تسير بالماء بدلا من الوقود

GMT 16:15 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab