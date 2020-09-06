الكويت تشهد انخفاضاً جديداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 619 حالة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في الكويت، ليصبح إجمالي عدد الحالات بكورونا 89.582 حالة رسمية، بعد وصول عدد الفحوصات الإجمالية إلى أكثر من 643 ألف فحص.