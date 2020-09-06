السعودية تسجل 756 إصابة جديدة بـ كورونا و32 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة السعودية إلى 320.688 ألف حالة إصابة وسجلت الصحة السعودية، 895 حالة شفاء، خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء في المملكة منذ بداية الجائحة 296.737 ألف حالة كما سجلت السعودية، 32 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4.081 حالة وفاة.