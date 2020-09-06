ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية اليوم الأحد، القبض على ضابطين يعملان بمراكز حساسة، بعد اتهامهما بتسريب مستندات سرية والتعاون مع أطراف خارج البلاد لاستهداف الأمن القومي للكويت ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني، نبأ إلقاء القبض على الضابطين، فضلا عن "إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد من خلال شبكة واسعة تضم شخصيات بارزة تتعاون مع هذين الضابطين وقال المصدر الأمني إن "النيابة العامة باشرت التحقيقات مع الضابطين بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد أن سرقا مستندات وأجريا تسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت عام 2019، وسرباها إلى خارج البلاد وأشار إلى أن "الضابطين يعملان ضمن شبكة واسعة تضم عسكريين، ونوابا ومتنفذين، فضلا عن رصد تواصل بينهم وبين أطراف في لندن لم يذكر تفاصيل عنها".