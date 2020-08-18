أمريكا تعلن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بالقرب من قاعدتها في سوريا

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن 3 صواريخ سقطت بالقرب من القاعدة الأمريكية التي أقيمت خارج العاصمة التي تحمل اسم المنطقة، ولم تتسبب في وقوع أضرار أو إصابات وقالت إن سقطت ثلاثة صواريخ صغيرة من طراز كايتوشا بالقرب من قاعدة كونوكو في سوريا، بحسب الكلونيل مايلز وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان في وقت سابق عن سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي.