أول رد أمريكي على استهداف قاعدة أمريكية في دير الزور

قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" العقيد مايلز كايكنز في تصريح خاص لـRT، إن 3 قذائف سقطت قرب القاعدة الأمريكية بحقل "كونيكو" بدير الزور السورية دون وقوع خسائر.