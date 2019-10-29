تعرف على تفاصيل توقيف لبناني في لاغوس

أوقف اللبناني حمزة قديح واثنين آخرين يشتبه بأنهما شركاء إسماعيل مصطفى، الشخصية المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بمومفا في لاغوس - نيجيريا، بحسب ما ذكر موقع TODAYng.

وألقي القبض على قديح في عطلة نهاية الأسبوع بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات في شقته الفاخرة التي تبلغ كلفتها 1.8 مليار دولار في لاغوس.

ويشتبه أنّ مومفا وقديح والآخرين هم أشخاص مهمين ضمن شبكة من مجرمي الإنترنت وقاموا بغسل 33 مليار نانوغرام عبر ثلاث شركات.