مصر تسجل اليوم 34 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1289 إصابة
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مصر تسجل اليوم 34 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1289 إصابة

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العرب اليوم - مصر تسجل اليوم 34 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1289 إصابة

فيروس كورونا
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 34 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، بخروج 152 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تمام شفائهم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة قد شفيت وخرجت من مستشفيات العزل لصحي و 879 حالة وفاة.

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مصر تسجل اليوم 34 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1289 إصابة مصر تسجل اليوم 34 حالة وفاة بفيروس كورونا و 1289 إصابة



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