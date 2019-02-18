ارتفاع عدد ضحايا تفجير وسط القاهرة ل3 وقيات و 6 إصابات

ذكرت المصادر أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون في التفجير، مشيرة إلى أن الانتحاري لقي مصرعه.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي الذي لاحقته قوات الأمن متورط في زرع عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية قرب مسجد الاستقامة يوم الجمعة الماضي.

إلى ذلك، فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا في محيط التفجير فيما يقوم خبراء المتفجرات بتمشيط المكان.