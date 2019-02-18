إرهابي يفجر نفسه خلال ملاحقته من قبل أجهزة الأمن المصرية في حي الجمالية وسط القاهرة

قال مصدر أمنى ، إن قوة أمنية استهدفت إرهابيًا مختبئًا فى أحد الشوارع بالقرب من جامع الأزهر، وبمجرد اقتراب قوات الأمن فجر الإرهابى نفسه.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمينا، وجار تمشيط منطقة الدرب الأحمر؛ بحثا عن أي متفجرات أخرى.

ولم يتضح بعد وجود مصابين بين قوات الأمن من عدمه.