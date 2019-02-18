المدون المصري شادي سرور يثير الجدل بمنشور جديد

أثار المدون المصري شادي سرور، جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره المفاجئ وإعلان تركه الإسلام، بنشره تعليقا على مقتل 15 جنديا مصريا في سيناء.

وقال سرور في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على مقتل جنود مصريين في سيناء: "توفي 15 عسكريا في سيناء مفيش حد يعرف عنهم حاجة، ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم، ومنهم لله اللي بيقتلوا إنسان بريء باسم دين."

وانتقد الكثيرون شادي سرور، بسبب مقطع الفيديو الذي أعلن فيه عن تركه للإسلامي، بسبب "أدعياء يفعلون أشياء ليس لها علاقة بالدين".

وأعلن الجيش المصري مقتل وجرح عسكريين بينهم ضابط بهجوم شنه مسلحون شمالي سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي إن قوات الأمن قتلت سبعة من المهاجمين وأصابت آخرين خلال تبادل لإطلاق النار، فيما تواصل عمليات التمشيط بحثا عن مسلحين مرتبطين بالهجوم.