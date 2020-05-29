الأردن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 730 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالتين تعودان لسائق شاحنة أجنبي، وأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 10 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 479 حالة.