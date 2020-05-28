الأردن تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم, تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنتين أحدهما أردني والآخر أجنبي، و6 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 11 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 469 حالة.