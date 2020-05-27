الأردن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 720 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لسائق شاحنة أردني، ولطفلة عمرها سنة ونصف مخالطة لحالة إيجابية أعلن عنها سابقا، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 458 حالة.