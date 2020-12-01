مقتل 17 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في الصومال

قتل 17 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية قامت بها القوات الصومالية في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة الصومالية مقديشو وأوضحت الحكومة الفيدرالية في الصومال أن العمليات أدت إلى تدمير مناطق كان المقاتلون يستخدمونها في جمع الضرائب التي يفرضونها على الشعب.