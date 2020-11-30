الصومال يطرد سفير كينيا ويتهمها بالتدخل في شؤونه الداخلية
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الصومال يطرد سفير كينيا ويتهمها بالتدخل في شؤونه الداخلية

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العرب اليوم - الصومال يطرد سفير كينيا ويتهمها بالتدخل في شؤونه الداخلية

الصومال
مقديشو‎ _ العرب اليوم

طردت الصومال يوم الاثنين، سفير كينيا في مقديشو، واتهمتها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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الصومال يطرد سفير كينيا ويتهمها بالتدخل في شؤونه الداخلية الصومال يطرد سفير كينيا ويتهمها بالتدخل في شؤونه الداخلية



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