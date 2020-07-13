الجيش الصومالي ينفذ عملية أمنية جنوبى البلاد ضد حركة الشباب الإرهابية

قتلت عناصر مشتركة من الأمن والجيش الصوماليين سبعة مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، وأصابت خمسة آخرين في منطقة باي جنوب البلاد.وأفاد حاكم بلدة باردال محمد إسحاق أن مواجهات مسلحة جرت بين الجيش ومسلحين في منطقة باردال ، تمكن خلالها الجيش من القضاء على سبعة منهم ، إلى جانب إصابة خمسة آخرين، لافتًا النظر إلى مقتل أحد الجنود وإصابة ثلاثة آخرين خلال المواجهات.وجاءت هذه العملية بعد يومين من قضاء الجيش الوطني الصومالي على خمسة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، ومن بينهم قائدان بارزان في عملية أخرى في بلدة جانا بمنطقة شبيلي السفلى بجنوبي البلاد.

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