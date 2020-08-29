اندلاع حريق هائل في غابات بتركيا

شب حريق هائل مساء اليوم السبت فى غابات سيران تابا التي تقع في منطقة مالتبة التركية دون التوصل إلى سبب الحريق حتى الأن فيما انتشر الحريق بشكل كبير بسبب الرياح وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ولكنها لم تستطع إخماد الحريق مما جعلها تطلب دعمًا من طائرات الهيليكوبتر لإخماد النيران من الجو، وما زالت الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ، وفقا لموقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية وفى وقت سابق، نشب حريق في المنطقة نفسها، الثلاثاء الماضي، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات، ولا يزال سبب الحريق غير معلوم أيضًا حتى الآن.