ترامب يصرح صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى القدس في يوليو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل، أن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى القدس في يوليو وأضاف ترامب: "وتم الاتفاق بين كوسوفو وإسرائيل، على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية".