إسرائيل ترفض طلب لبنان

بدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر زيارة إلى لبنان استهلها بلقاءات مع ممثلي المجتمع المدني وناشطين مستقلين ونواب مستقيلين، حيث استبعدوا المشاركة في الحكم ونقلت مصادر التقت شينكر لـ"الشرق الأوسط" تأكيده أن الولايات المتحدة لا تهتم بشخص الحكومة ورئيسها بل بالبرنامج، وتنتظر الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد وبرنامج عمل الحكومة وشدد على أنه لن يكون هناك دعم مالي ومساعدات للبنان من دون إصلاحات.