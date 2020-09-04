اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة أن صربيا ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لتصبح "أول بلد" اوروبي يحتذي بالولايات المتحدة الأمريكية وقال نتنياهو في بيان بالعبرية "أشكر لصديقي رئيس صربيا (...) قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها"، موضحا أن هذه العملية ستتم "بحلول تموز/يوليو 2021" وأضاف "أود أيضا أن أشكر صديقي الرئيس (دونالد) ترامب لمساهمته في هذا الإنجاز".