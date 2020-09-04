نتنياهو يدحض تقارير عن موافقته سرا على بيع واشنطن أسلحة متطورة للإمارات
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نتنياهو يدحض تقارير عن موافقته سرا على بيع واشنطن أسلحة متطورة للإمارات

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العرب اليوم - نتنياهو يدحض تقارير عن موافقته سرا على بيع واشنطن أسلحة متطورة للإمارات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة - العرب اليوم

فند رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الأنباء عن موافقته سرا على بيع الولايات المتحدة أسلحة متطورة، بينها مقاتلات "إف-35"، إلى دولة الإمارات.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مكتب رئيس الحكومة ذكره في بيان أصدره اليوم أن "تكرار ادعاءات خاطئة موجهة ضد رئيس الوزراء نتنياهو لا يجعلها حقيقة".

وتابع: "لم يعلن رئيس الوزراء في أي مرحلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي أدت إلى الاختراق التاريخي مع الإمارات في 13 أغسطس، عن موافقة إسرائيل على بيع أسلحة متطورة إلى الإمارات".

وجاء هذا البيان تعليقا على تقارير إعلامية صدر آخرها عن صحيفة "نيويورك تايمز" مفادها أن نتنياهو وافق سرا على عدم عرقلة عملية تصدير دفعة كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى أبوظبي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذه الدفعة تضم، علاوة على مقاتلات الجيل الخامس "إف-35"، طائرات خاصة بالحرب الإلكترونية "EA-18G Growler"، وطائرات مسيرة من طراز "إم كيو – 9 ريبر".

وأحدثت الأنباء عن موافقة نتنياهو على بيع أسلحة أمريكية متطورة إلى الإمارات صدى واسعا داخل إسرائيل واستدعت قلقا بالغا لدى معارضي رئيس الوزراء.

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نتنياهو يدحض تقارير عن موافقته سرا على بيع واشنطن أسلحة متطورة للإمارات نتنياهو يدحض تقارير عن موافقته سرا على بيع واشنطن أسلحة متطورة للإمارات



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