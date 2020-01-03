كتائب حزب الله تدعو لفتح باب التسجيل لـ(عشاق الشهادة) لتنفيذ عمليات استشهادية ضد القوات الاجنبية

دعت كتائب حزب الله، اليوم الجمعة، الى فتح باب التسجيل لعشاق الشهادة لتنفيذ عمليات استشهادية.

وقال المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي ) “ادعو الى فتح باب التسجيل لعشاق الشهادة لتنفيذ عمليات استشهادية ضد القوات الاجنبية الصليبية الغازية”.