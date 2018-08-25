رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد ان سد النهضة قد لا يرى النور

أشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى مشكلات تواجه مشروع سد النهضة، الذي تقيمه بلاده على مجرى نهر النيل، ويثير مخاوف مصرية من التأثير على حصة المياه في دول المصب.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن آبي أحمد حديثه، خلال خطاب اليوم السبت 25 أغسطس / آب، عن مشكلات تواجه تصميم سد النهضة.

وأورد موقع "ذا ريبورتر" الإثيوبي المزيد من تصريحات رئيس الوزراء، ونقل عنه قوله إنه زار مشروع سد النهضة منذ شهرين ورصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة ساليني الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة.

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب الموقع: "لقد سلمنا سدا مائيا معقدا لشعب لم ير سدا في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي، قد لا يرى المشروع النور في أي يوم".

يذكر أن دول السودان ومصر وأثيوبيا، تتفاوض حول قضية سد النهضة منذ العام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة بين تلك الدول.

وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع حوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وعن قضية رجل الأعمال "السعودي — الإثيوبي" محمد حسين العمودي، المعتقل في السعودية، قال آبي أحمد "إن بلاده ستضغط على السعودية لإطلاق سراحه" بحسب وكالة "رويترز".

وكانت السلطات في المملكة العربية السعودية أوقفت، نحو 11 أميرا و38 وزيرا، ونائب وزير، منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب صدور أمر ملكي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام، وكان العمودي من بينهم.