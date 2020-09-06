فرنسا تعلن اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا

أكد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، أن اجتماع المجلس الأوروبي المقبل مخصص لمعاقبة تركيا ووفقا لما ذكرته فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال وزير خارجية فرنسا إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصعد للتغطية على وضع بلاده الاقتصادي الصعب وفي وقت سابق من اليوم، وجهت اليونان، تحذيرا شديد اللهجة إلى تركيا وهددتها بفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتم وقف التصعيد شرق المتوسط.