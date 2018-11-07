الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع وتعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيسًا لهيئة الأركان العامة ويرقى الى رتبة فريق.

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع وتعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيسًا لهيئة الأركان العامة في اليمن ويرقى الى رتبة فريق.