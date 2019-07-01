الزعماء الأوروبيون يفشلون في التوافق بشأن المناصب الكبرى في الاتحاد



فشل الزعماء الأوروبيون، بعد 20 ساعة من التفاوض، في التوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب الخمسة العليا في الاتحاد الأوروبي.

وقرر قادة الدول الأوروبية، اليوم الاثنين، تعليق القمة المنعقدة في بروكسل لاختيار من يشغل أعلى المناصب في الاتحاد، ما أثار غضب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شدد على أن عجز الأوروبيين عن الاتفاق بشأن مصير المناصب الرئيسة يضر بصورة الاتحاد.