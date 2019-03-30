الأمن الفنزويلي يفرّق تظاهرة للمعارضة في كراكاس بالغاز المسيل للدموع

فرّقت قوات الأمن الفنزويلية، بإلقاء الغاز المسيل للدموع، متظاهرين للمعارضة حاولوا التجمع في كراكاس بدعوة من زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأراد المتظاهرون الاحتجاج على انقطاع الكهرباء الذّي يشلّ البلاد.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أنّ «الشرطة منعت معارضي الرئيس نيكولاس مادورو من التجمّع في نقاط مختلفة غرب العاصمة».