المعارضة الفنزويلية تسيطر على مواقع دبلوماسية لحكومة كراكاس في الولايات المتحدة

أفاد كارلوس فيكيو ممثل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بأنه سيطر على موقعين دبلوماسيين في واشنطن وآخر في نيويورك تابعين لنظام نيكولاس مادورو. ووصفت الحكومة الفنزويلية الخطوة "بالانتهاك الخطير جدا للالتزامات الدولية للحكومة الأمريكية". وأضاف كارلوس فيكيو بأن بعثته ستسيطر خلال الأيام القادمة على السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة. وتدعم إدارة ترامب هذه الخطوة بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.