قالت وكالة الطاقة الذرية، الثلاثاء، إن إيران أوضحت أنها تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-4 "تحت الأرض في منشأة نطنز دون أن تبدأ ذلك بعد.