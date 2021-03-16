مصرع 6 أشخاص في إيران وإصابة أكثر من 360 بسبب الألعاب النارية

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم منظمة الطواريء، أن ستة أشخاص قتلوا وأُصيب 369 آخرون بسبب الألعاب النارية في احتفالات ليلة الأربعاء الأخير من العام الفارسي الجديد.

ونقلت الوكالة عن قائد شرطة طهران أن الوضع في العاصمة الإيرانية "ليس جيداً" بتسجيل 25 انفجاراً أدى إلى دمار نتيجة الألعاب النارية.

ويحتفل الإيرانيون هذه الأيام بعيد النوروز، بعد حلول رأس السنة الشمسية التي توافق فلكياً الانقلاب السنوي الربيعي الذي سيحل في 21 مارس الجاري.