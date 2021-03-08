وكالة الطاقة الذرية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

أعلنت وكالة الطاقة الذرية الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز.

وأفادت الوكالة بأن طهران ركّبت السلسلة الرابعة من أجهزة "آي.آر-2إم" في نطنز، لكن لم تُغذ باليورانيوم وجار تركيب سلسلة خامسة.