مقتل عشرات الجنود بهجوم للمسلحين غربي النيجر

أفادت مصادر أمنية بمقتل عشرات الجنود في هجوم مزدوج للمسلحين على قاعدة عسكرية غربي النيجر، قرب الحدود مع مالي.

وأشارت المصادر لـ"رويترز" إلى أن الهجوم على القاعدة الواقعة في مدينة إينات، خلف نحو 70 قتيلا و30 جريحا في صفوف الجيش.

من جهتها، أفادت "فرانس برس" نقلا عن مصدر أمني، بأن أكثر من 60 جنديا قتلوا جراء الهجوم، وأن المسلحين قصفوا المعسكر بقذائف الهاون، مما أدى لانفجارات في مستودعات الذخيرة والوقود.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن المسلحين هاجموا القاعدة العسكرية مرتين يومي الاثنين والثلاثاء.

وأعلنت رئاسة النيجر عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الرئيس محمدو إيسوفو قطع زيارته لمصر من أجل العودة إلى نيامي "على خلفية المأساة التي وقعت في إينات".

جدير بالذكر أن نحو 50 جنديا قتلوا في المنطقة ذاتها غربي النيجر جراء هجومين لجماعات مسلحة متحالفة مع "داعش" في مايو ويوليو الماضيين.