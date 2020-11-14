مقتل 10 أشخاص بحريق في مستشفى للمصابين بكورونا في رومانيا

أفادت وكالة الطوارئ الرومانية، مساء اليوم السبت، بمقتل 10 أشخاص جراء حريق اندلع في مستشفى مختص في علاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة بياترا نيامتس شرق رومانيا.وأوضحت الوكالة أن الحريق نشب في غرفة للعناية المركزية لينتشر لاحقا إلى الغرفة المجاورة، وتم إخماد النيران لكن سبب نشوبه غير واضح حتى الآن.وذكرت أن الحادث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم طبيب، بجروح وهم جميعا في حالات حرجة.وأعلنت النيابة الرومانية أنها ستفتح تحقيقا لمعرفة سبب الحريق الذي يعتبر الأكثر فتكا في البلاد منذ العام 2015 حينما قتل 65 شخصا جراء نشوب نيران في نادي ليلي بالعاصمة بوخاريست.وتعتبر رومانيا من الدول الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي ولها بنية تحتية صحية غير متطورة، وسجلت حتى الآن في البلاد 353185 إصابة بفيروس كورونا بينها 8813 حالة وفاة.