وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن

قال مراسل RT يوم السبت، إن حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.أفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة.وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الإنفجار.