إيران تعلن البدء في اختبار لقاحين ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية الإيرانية، جليل كوه باية زادة، أن الجامعة بدأت الاختبار البشري للقاحين مضادين لفيروس كورونا (كوفيد-19).وقال كوه باية زادة، في تصريح، اليوم السبت، إن الكثير من الأفراد تقدموا لهذا الاختبار طوعيا، موضحا أنه "يجب إجراؤه على أشخاص مناسبين، لأن أي إجراء من هذا النوع له مخاطره أيضا، ولا يمكننا القول بأن اللقاح الذي نختبره ليس فيه أي خطورة".وأوضح أنه تم عبر وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي تقديم طلبات للحصول على اللقاح الأجنبي لفيروس كورونا، إلى جانب الجهود المبذولة لصنع لقاح وطني في الداخل.