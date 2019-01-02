تنظيم القاعدة يشن هجومًا عنيفًا على حواجز الجيش السوري شمال حماة

قال مصدر عسكري إن وحدات الجيش السوري أحبطت، اليوم الأربعاء، هجوما شنه مقاتلو تنظيمي "جيش العزة" و"حراس الدين" على مواقعها في زلين بريف حماة الشمالي.

وكشف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن مقاتلي تنظيم "جيش العزة" أبرز فصائل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ومقاتلي تنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم القاعدة، شنا هجوما على مواقع الجيش عبر محور زلين، انطلاقا من محيط اللطامنة مستغلين الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، موضحا أن وحدات الجيش السوري تمكنت من كشفهم، وخاضت معهم اشتباكات عنيفة ردتهم على إثرها باتجاه مناطق سيطرتهم في بلدة اللطامنة.

المصدر سبوتنيك