ليبيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 9 حالات من المرض في مدينة سبها .

وأفاد المركز الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي المصابين ارتفع في المدينة إلى 50 مصابًا وفي عموم ليبيا إلى 130 مصابًا.