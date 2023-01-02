آخر التطورات في ساعات المساء للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /2.1.2023/

تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

موجة انتقادات واسعة لفون دير لاين بعد تصريحاتها حول مواصلة دعم كييف

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية

ألمانيا تواصل اتصالاتها مع روسيا على مختلف المستويات

بولندا تدين تمجيد نظام كييف زعيم نازيي أوكرانيا ستيبان بانديرا

ستولتنبرغ يثير بتصريح حول روسيا سخط البريطانيين وغضبهم

النمسا والهند تدعوان للمفاوضات حول السلام في أوكرانيا

ناشط أمريكي: الغرب لجأ إلى الاحتيال للتحضير للمواجهة مع روسيا في أوكرانيا

أوكرنيا.. الكشف عن سرقة مديرة في "الفيلق الأجنبي" للمرتزقة 2.5 مليون دولار

عمدة سيفاستوبول الروسية يعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين اقتربتا من المدينة