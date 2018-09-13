أمير قطر يهدي أردوغان طائرة خاصة ثمنها 400 مليون دولار

أهدى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طائرة خاصة فاخرة من طراز بوينغ "747-8".

وذكر التلفزيون الرسمي التركي، اليوم الخميس، أن الطائرة انضمت لأسطول الرئاسة التركية، بعدما حطت الأربعاء في مطار صبيحة الدولي بإسطنبول.

وأوضح أن الطائرة تسع 400 راكب في الحالات الطبيعية، إلا أنها خضعت إلى تصميم خاص، وخفض عدد مسافريها إلى 76 راكبا.

وأشار أن أمير قطر، أهدى الطائرة إلى أردوغان تعبيرا عن محبته وتقديره له، مبينا أن سعر الطائرة يبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

ويبلغ عدد طاقم الطائرة 18 شخصا، ولديها صالة خاصة للاجتماعات، وغرفة نوم، وطبيب خاص.