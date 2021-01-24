مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

أعلن البنكُ المركزي في أفغانستان مقتلَ حارس شخصي وإصابة رئيس إدارة تسوية المنازعات بالبنك وسائقه، في انفجار وقع في كابل. ونقلت وسائلُ إعلام عن البيان الصادر عن البنك قوله - "إن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة والربع صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد في منطقة "شاه شهيد" بكابل، حيث تم استهداف السيارة المدرعة التي كانت تقلّ رئيس إدارة تسوية المنازعات بالبنك عبد الله دوراني بعبوة ناسفة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.